Відома біатлоністка покрасувалась в формі збірної України - ефектне фото

Відома швейцарська біатлоністка Аіта Гаспарін виклала знімок у синьо-жовтій формі збірної України. Призерка Кубка IBU похвалилася фотографією у себе в Instagram.

"Байк – грецький, форма – українська, дівчина – швейцарська", – підписала кадр спортсменка.

Відзначимо, що 25-річна Гаспарін довгий час зустрічається з українським біатлоністом Сергієм Семеновим. Пара не афішує свої стосунки, але спільні фото з регулярною періодичністю з'являються в інтернеті.

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов Instagram

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов Instagram

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов Instagram

Аіта Гаспарін Instagram

Аіта Гаспарін Instagram

Аіта Гаспарін Instagram

Аіта Гаспарін Instagram

Новини Найкраща біатлоністка планети вразила фігурою в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, Семенов зробив міні-подвиг у стартовій гонці чемпіонату Європи з біатлону.

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