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Відома біатлоністка покрасувалась в формі збірної України - ефектне фото

3.5тЧитати матеріал російською

Відома швейцарська біатлоністка Аіта Гаспарін виклала знімок у синьо-жовтій формі збірної України. Призерка Кубка IBU похвалилася фотографією у себе в Instagram.

"Байк – грецький, форма – українська, дівчина – швейцарська", – підписала кадр спортсменка.

Відома біатлоністка покрасувалась в формі збірної України - ефектне фото

Відзначимо, що 25-річна Гаспарін довгий час зустрічається з українським біатлоністом Сергієм Семеновим. Пара не афішує свої стосунки, але спільні фото з регулярною періодичністю з'являються в інтернеті.

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов

Instagram

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов

Instagram

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов

Аіта Гаспарін і Сергій Семенов

Instagram

Аіта Гаспарін

Аіта Гаспарін

Instagram

Аіта Гаспарін

Аіта Гаспарін

Instagram

Аіта Гаспарін

Аіта Гаспарін

Instagram

Аіта Гаспарін

Аіта Гаспарін

Instagram

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Особа
Сергій Семенов
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Миленькая девушка,без напуска.Молодец Сергей.
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