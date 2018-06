Величезний гусак перервав матч і врізався в табло

Гусак, що несподівано залетів на стадіон, перервав бейсбольний матч в США.

Інцидент стався в середу, 30 травня, в Детройті під час гри між командами "Лос-Анджелес Енджелс" і "Детройт Тайгерс". Птах зробила кілька кіл навколо поля, а коли її спробували прогнати, від переляку влетіла в табло і впала на трибуни.

Гуся негайно підібрали і випустили співробітники стадіону. Вони запевняють, що птах не постраждала.

A goose was on the field in Detroit during a rain delay, and then they tried to get it off the field. So it flew away. And smashed into a video board. pic.twitter.com/BGhZhQ84CB