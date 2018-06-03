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Величезний гусак перервав матч і врізався в табло

2.4тЧитати новину російською

Гусак, що несподівано залетів на стадіон, перервав бейсбольний матч в США.

Інцидент стався в середу, 30 травня, в Детройті під час гри між командами "Лос-Анджелес Енджелс" і "Детройт Тайгерс". Птах зробила кілька кіл навколо поля, а коли її спробували прогнати, від переляку влетіла в табло і впала на трибуни.

Гуся негайно підібрали і випустили співробітники стадіону. Вони запевняють, що птах не постраждала.

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Нагадаємо, що матч другої ліги чемпіонату України з футболу між миколаївським "суднобудівників" і дніпровським "Дніпром" (0: 2) був кілька разів перерваний через тварини.

Читайте всі новини по темі "бейсбол" на сайті "Обозреватель".

Тема
бейсбол
Місце
США
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