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7 лютого • оновлено в 09:36
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Вболівальниця показала голі груди на престижному турнірі (відео 18+)

11.5т
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Курйозний епізод стався на престижному турнірі з гольфу Waste Management Phoenix Open 2020 року, входить до PGA-тур.

Перед ударом американця Вебба Сімпсона на 16-му гріні, одна з вболівальниць на трибуні вирішила збентежити спортсмена, і нікого не соромлячись оголила свої величезни груди, показавши її тим, хто знаходився на полі.

Сімпсон, побачивши дівчину не зміг продовжити гру. Дама зраділа зробленому ефекту і повторила трюк з оголенням, змусивши Уебба пропустити час для удару

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Читайте всі новини по темі "гольф" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
гольф
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сисьге чтоль?
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