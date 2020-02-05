Вболівальниця показала голі груди на престижному турнірі (відео 18+)

Курйозний епізод стався на престижному турнірі з гольфу Waste Management Phoenix Open 2020 року, входить до PGA-тур.

Перед ударом американця Вебба Сімпсона на 16-му гріні, одна з вболівальниць на трибуні вирішила збентежити спортсмена, і нікого не соромлячись оголила свої величезни груди, показавши її тим, хто знаходився на полі.

Сімпсон, побачивши дівчину не зміг продовжити гру. Дама зраділа зробленому ефекту і повторила трюк з оголенням, змусивши Уебба пропустити час для удару

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті згадали найвідомішу голу вболівальницю, що вибігла на поле.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!