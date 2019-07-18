Сьома ракетка світу Еліна Світоліна після рекордного виступу на Wimbledon продовжує відпочивати і відновлюватися в рідній Україні.

22-річна одеситка викликала справжню бурю в соцмережах, похвалившись гарячим знімком з берега яхти.

"Brra-ta-ta-ta" - підписала знімок тенісистка рядками з композиції "Megatron" американської реперши Нікі Мінаж, в кліпі якої головна героїня запально крутить своєю п'ятою точкою.

У коментарях прихильники не змогли не звернути уваги на стегна українки, відзначаючи їх красу і зізнаючисьспортсменці в любові.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна instagram.com/g.e.m.s.life/

Раніше Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно хлопець Еліни Гаель Монфіс розкрив всю правду про стосунки з українкою, згадавши про "конфлікт".

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