"Вау!" Дружина футболіста збірної України вразила глибиною декольте на різдвяному фото

Дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа викликала справжній фурор серед своїх передплатників, виклавши розкішне різдвяне фото.

Ольга Гринкевич привітала всіх зі святами, знявшись у спокусливому вбранні з вражаючим декольте.

Шанувальники львів'янки не змогли стримати емоцій, коментуючи кадр. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на цю та інші фотографії красуні.

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Ольга Гринкевич @olyashvved

Новини Дружина футболіста збірної України похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста молодіжної збірної України Валерія Лучкевича підкорила мережу своєю фігурою в купальнику, який підкреслює величезну груди.

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