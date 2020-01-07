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7 січня • оновлено в 21:13
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"Вау!" Дружина футболіста збірної України вразила глибиною декольте на різдвяному фото

4.1т
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Дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа викликала справжній фурор серед своїх передплатників, виклавши розкішне різдвяне фото.

Ольга Гринкевич привітала всіх зі святами, знявшись у спокусливому вбранні з вражаючим декольте.

Шанувальники львів'янки не змогли стримати емоцій, коментуючи кадр. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на цю та інші фотографії красуні.

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Новини
Дружина футболіста збірної України похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста молодіжної збірної України Валерія Лучкевича підкорила мережу своєю фігурою в купальнику, який підкреслює величезну груди.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Мар'ян Швед
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Эти футболисты - 99% на шкурках женаты. Такая видно у них карма.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Силікона лялька
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Да необязательно писАть чья это жена,если оно в Инсте,то оно для всех.Бггг
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