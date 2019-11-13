Вася зарибнив, а Саня ловить! Нове дозвілля Усика й Ломаченка сполохало мережу

Знаменитий український боксер Олександр Усик вийшов на риболовлю під Києвом, про що свідчать фотографії, що з'явилися в Instagram.

Ексчемпіон світу в крузервейті озброївся спінінгом. Про улов Усика нічого не відомо. Цікаво, що тоді ж друг і кум Усика – чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко – взяв участь у зарибленні Дніпра. Разом із колегами і однодумцями він запустив у Дніпро 200 тисяч молодих риб.

"Риби все меншає через браконьєрів і людей, які вилювлюють її нечесним способом і знищують. Хотів показати всім іншим, що ми любимо і поважаємо нашу природу", – сказав Ломаченко.

Користувачі Instagram не втратили нагоди пожартувати над фотографією Усика – новоспеченого любителя риболовлі.

"Поки Вася зариблює, Саня на іншому кінці відловлює", "Видно, що Усик новачок і це не його спінінг", "Саня потихеньку вливається в ряди рибалок", "Цікаво, хто клюне – Джошуа чи Вайлдер?" – жартують шанувальники українського боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик спантеличив фанатів у Instagram фото із зіркою "Кварталу 95".

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