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11 березня • оновлено в 04:57
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Вагітна зірка рестлінгу розхвилювала фанатів, показавши величезні груди

1.4т
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Американська зірка рестлінгу Ніккі Белла, яка перебуває зараз на 18-му тижні вагітності, поділилася з фанатами пікантним фото.

36-річна спортсменка вирішила розповісти шанувальникам про те, як її тіло змінюється під час вагітності. Вона опублікувала в соціальних мережах знімок, на якому руками прикриває оголені груди. У коментарі до фото Ніккі повідомила, що її "груди стали величезними".

Ніккі Белла

Ніккі Белла

The Sun

Ніккі Белла (справжнє ім'я спортсменки – Стефані Ніколь Гарсія) знаходиться у стосунках з російським професійним танцюристом Артемом Чігвінцевим, що проживає у США. Пара познайомилася в 2017 році під час участі в американському проекті "Танці з зірками". У січні 2020 року стало відомо, що Чігвінцев освідчився спортсменці.

Ніккі Белла і Артем Чігвінцев

Ніккі Белла і Артем Чігвінцев

Instagram

Попереднім кавалером Ніккі був легендарний чемпіон боїв з рестлінгу WWE Джон Сіна, з яким вона перебувала в стосунках протягом шести років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведська фітнес-модель змінилася і показала ідеальне тіло.

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Автор
Денис Карпов
Місце
США
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