Вагітна зірка рестлінгу розхвилювала фанатів, показавши величезні груди

Американська зірка рестлінгу Ніккі Белла, яка перебуває зараз на 18-му тижні вагітності, поділилася з фанатами пікантним фото.

36-річна спортсменка вирішила розповісти шанувальникам про те, як її тіло змінюється під час вагітності. Вона опублікувала в соціальних мережах знімок, на якому руками прикриває оголені груди. У коментарі до фото Ніккі повідомила, що її "груди стали величезними".

Ніккі Белла The Sun

Ніккі Белла (справжнє ім'я спортсменки – Стефані Ніколь Гарсія) знаходиться у стосунках з російським професійним танцюристом Артемом Чігвінцевим, що проживає у США. Пара познайомилася в 2017 році під час участі в американському проекті "Танці з зірками". У січні 2020 року стало відомо, що Чігвінцев освідчився спортсменці.

Ніккі Белла і Артем Чігвінцев Instagram

Попереднім кавалером Ніккі був легендарний чемпіон боїв з рестлінгу WWE Джон Сіна, з яким вона перебувала в стосунках протягом шести років.

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