В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра - копію актриси Голлівуду: фото

В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра. 22-річна Ірина Рачинська обслуговує матчі української Прем'єр-ліги U-19 і є майже точною копією голлівудської актриси Міли Куніс.

Ірина Рачинська Instagram Ірини Рачинської

Нещодавно Ірина закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з червоним дипломом.

Ірина Рачинська Instagram Ірини Рачинської

Цікаво, що 36-річна Міла Куніс – зірка фільму "Чорний лебідь" – теж народилася в Чернівцях. Сім'я Куніс емігрувала в США в 1991 році, коли Мілі виповнилося тільки 7 років.

Варто відзначити, що, незважаючи на феноменальну схожість і спільні корені, Ірина Рачинська не є родичкою Міли Куніс. Хоча навряд чи б хтось зміг розрізнити дівчат, якби побачив їх на вулиці разом. OBOZREVATEL пропонує читачам переконатися в цьому самим.

Ірина Рачинська Facebook Ірини Рачинської

Ірина Рачинська Facebook Ірини Рачинської

Ірина Рачинська Facebook Ірини Рачинської

Ірина Рачинська Instagram Ірини Рачинської

Ірина Рачинська Instagram Ірини Рачинської

Ірина Рачинська Facebook Ірини Рачинської

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