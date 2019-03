Увірвалися в номер і направили пістолет: Світоліна потрапила в шокуючий інцидент у США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна влаштувала справжній переполох серед своїх фанатів.

У соціальній мережі Twitter наша співвітчизниця опублікувала шокуюче повідомлення, яке залишила без пояснень. "Наші обличчя, коли четверо поліцейських вриваються в наш готельний номер, наводять на нас зброю і кричать: "Руки вгору!" – написала Світоліна, додавши до запису хештег "день відпочинку".

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream "Hands up" 😱 #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK