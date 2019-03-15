Увірвалися в номер і направили пістолет: Світоліна потрапила в шокуючий інцидент у США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна влаштувала справжній переполох серед своїх фанатів.

У соціальній мережі Twitter наша співвітчизниця опублікувала шокуюче повідомлення, яке залишила без пояснень. "Наші обличчя, коли четверо поліцейських вриваються в наш готельний номер, наводять на нас зброю і кричать: "Руки вгору!" – написала Світоліна, додавши до запису хештег "день відпочинку".

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream "Hands up" 😱 #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK - Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 15 березня 2019 р

Шанувальники Еліни з жахом відреагували на цей твіт спортсменки. "О, Боже! Що трапилося?!", "Сподіваюся, ви жартуєте. Тому що як вас могли переплутати з іншими людьми?", "Тримайся!", "Це дикість! Напевно великий шок для вас", – пишуть у коментарях користувачі соцмережі.

Зазначимо, що бойфренд Світоліної француз Гаель Монфіс не вийшов на чвертьфінальний матч супертурніру в Індіан-Велсі, посилаючись на травму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна вийшла до півфіналу супертурніру в Індіан-Велсі.

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