МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Увірвалися в номер і направили пістолет: Світоліна потрапила в шокуючий інцидент у США

7.1тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна влаштувала справжній переполох серед своїх фанатів.

У соціальній мережі Twitter наша співвітчизниця опублікувала шокуюче повідомлення, яке залишила без пояснень. "Наші обличчя, коли четверо поліцейських вриваються в наш готельний номер, наводять на нас зброю і кричать: "Руки вгору!" – написала Світоліна, додавши до запису хештег "день відпочинку".

Шанувальники Еліни з жахом відреагували на цей твіт спортсменки. "О, Боже! Що трапилося?!", "Сподіваюся, ви жартуєте. Тому що як вас могли переплутати з іншими людьми?", "Тримайся!", "Це дикість! Напевно великий шок для вас", – пишуть у коментарях користувачі соцмережі.

Новини
"Навіть не подивилася": Федерер відверто розповів про Світоліну

Зазначимо, що бойфренд Світоліної француз Гаель Монфіс не вийшов на чвертьфінальний матч супертурніру в Індіан-Велсі, посилаючись на травму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна вийшла до півфіналу супертурніру в Індіан-Велсі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Еліна Світоліна
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
7
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
вованов вован
вованов вован
В народе и в медицине это называется -защемление мужского члена в женском влагалище от внезапного стресса у женщины во время полового акта. Врачи рекомендуют после этого партнеру резко вставить палец в анал партнерши и у неё ослабнут судороги, можно вынуть и бежать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
полицейский обрасшаясь к хахлушке внятно произнес по русски -лежи бандера
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки