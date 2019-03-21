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Усика застали за несподіваним заняттям

1.8тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик спробував себе в новій сфері. У мережі з'явилося відео, на якому український боксер приміряв на себе професію барбера.

У невеликому ролику до Усика приходить клієнт, якому він "рівняє скроні" за допомогою бритви.

"Раді вітати нового барбера в нашій команді", - підписали відео з українським боксером в Instagram.

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Вболівальники відреагували на нове заняття нашого чемпіона. "Усик! Вогонь", "Наш чемпіон", "Гоління небезпечною лівою", "До нього черга була б кілометрова", - коментували відео боксера підписники.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Усик
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