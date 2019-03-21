Усика застали за несподіваним заняттям

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик спробував себе в новій сфері. У мережі з'явилося відео, на якому український боксер приміряв на себе професію барбера.
У невеликому ролику до Усика приходить клієнт, якому він "рівняє скроні" за допомогою бритви.
"Раді вітати нового барбера в нашій команді", - підписали відео з українським боксером в Instagram.
Вболівальники відреагували на нове заняття нашого чемпіона. "Усик! Вогонь", "Наш чемпіон", "Гоління небезпечною лівою", "До нього черга була б кілометрова", - коментували відео боксера підписники.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала українця Олександра Усика провести захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва.
У мережі відреагували на можливий поєдинок абсолютного чемпіона світу в крузервейті, зацькувавши його суперника.
Російський менеджер Володимир Хрюнов готує пропозицію Усику і Лебедєву і розраховує, що їх бій може відбутися в Росії.
Менеджер росіянина Вадим Корнілов заявив, що WBA не санкціонувала бій Лебедєва й українського чемпіона і насправді переслідувала зовсім іншу мету.
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