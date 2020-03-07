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7 березня • оновлено в 14:07
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Усика спробували розвести в Києві

3.4т
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Непереможного українського боксера Олександра Усика намагалися розвести на непотрібну іграшку під час прямої трансляції в Instagram.

Після того, як Саша під'їхав до продавців квітів і іграшкових ведмедів, йому відразу запропонували купити подарунок.

"Скільки миша стоїть? 550? Недешево", - зазначив Олександр і збирався виїхати, проте боксеру після такої реакції, відразу зробили "грандіозну" знижку, і знизили ціну до 500.

"Скільки ?! 50 грн знижка !?" - обурився Усик

Продавець не відставав, намагаючись "впарити" боксеру непотрібну іграшку.

"Я квіти краще дружині куплю. Поставити в машину? А навіщо він мені в машині? Не, ведмедя не треба. У мене син Міша" - відшив торговця боксер.

Відзначимо, що подібна іграшка в одному зі столичних супермаркетів коштує до 100 грн.

Усика спробували розвести в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усика який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція. Копи перевірили документи, а також попросили боксера виконати незвичайне прохання.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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