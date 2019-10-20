Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 13:55
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Усик - про свої пристрасті: "Люблю музику зі змістом. Слухаю Олю Полякову"

1.1т Читати матеріал російською

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик зізнався, що вважає за краще музику, в котрому є тексти з глибоким змістом.

"Мені важлива в музиці і сама музика і те, що говорять. Сенс у цьому має бути. Я слухаю, що вони говорять. Просто набір слів я не буду слухати, навіть якщо це хороша музика. Якщо там буде підведе глибокий сенс, то я буду слухати. Яка пісня мене найбільше заводить? Оля Полякова - ця королева ночі в тренувальному таборі грає. Найчастіше ставили "Нігатіва", "25/17", "Ноганно". "Касту" слухали, "Дороша", – сказав Усик в інтерв'ю Сергію Долбілову.

Новини
"Мені пофіг": Усик влаштував листування з Олею Поляковою - фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззв Візерспуна (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, що прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксери, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Сейчас селюки дизлайков напихают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
каждый любит кого хочет...любит он Олю, ну что тут поделаешь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Молодец,крымчанин,что сказать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel