Усик - про свої пристрасті: "Люблю музику зі змістом. Слухаю Олю Полякову"

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик зізнався, що вважає за краще музику, в котрому є тексти з глибоким змістом.

"Мені важлива в музиці і сама музика і те, що говорять. Сенс у цьому має бути. Я слухаю, що вони говорять. Просто набір слів я не буду слухати, навіть якщо це хороша музика. Якщо там буде підведе глибокий сенс, то я буду слухати. Яка пісня мене найбільше заводить? Оля Полякова - ця королева ночі в тренувальному таборі грає. Найчастіше ставили "Нігатіва", "25/17", "Ноганно". "Касту" слухали, "Дороша", – сказав Усик в інтерв'ю Сергію Долбілову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззв Візерспуна (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, що прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксери, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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