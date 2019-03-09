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Усик "купився" на божевільний вчинок фаната

5.4тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик потрапив в курйозну ситуацію під час зустрічі з уболівальниками. Один з фанатів дав йому на підпис свій паспорт.

Український боксер спочатку здивувався божевільному вчинку шанувальника, однак той запевнив Усика, що паспорт вже прострочений. Цей аргумент подіяв на нашого чемпіона, який, перегорнувши кілька сторінок, таки поставив свій автограф в офіційному документі. Курйозний інцидент зняли фанати боксера.

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Нагадаємо, що Усик оригінально привітав українських дівчат з Міжнародним жіночим днем, опублікувавши вірш на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик не битиметься з росіянином Олександром Повєткіним в Чикаго 18 травня. Обидва боксери мають намір провести ще по одному підготовчому бою.

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Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Логічніше підпис поставити на лобі фана - все ж, це його власність. А паспорт - державний документ, підлягає утилізації державою. Отак о!
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