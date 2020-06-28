Українського боксера розгромили в Польщі: спортивні підсумки 27 червня
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Український боксер зазнав розгромної поразки в Польщі, потрапивши в нокдаун, а в Росії мати розповіла слідству, як вбивала сина-чемпіона з тхеквондо. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 27 червня.
Крім того, чемпіонка Росії по фітнес-бікіні підкорила мережу неймовірними формами і Суркіс закликав УАФ припинити "займатися профанацією". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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