Українського боксера розгромили в Польщі: спортивні підсумки 27 червня

Український боксер зазнав розгромної поразки в Польщі, потрапивши в нокдаун, а в Росії мати розповіла слідству, як вбивала сина-чемпіона з тхеквондо. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 27 червня.

Крім того, чемпіонка Росії по фітнес-бікіні підкорила мережу неймовірними формами і Суркіс закликав УАФ припинити "займатися профанацією". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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