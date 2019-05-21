"Український Мессі" обіграв півкоманди і познущався з голкіпера, забивши "черпаком"

Юний український футболіст Олексій Карась, який виступає в харківському клубі "Комунар" і за свою техніку отримав прізвисько "український Мессі", відзначився черговим чудовим ударом.

10-річний футболіст обіграв половину команди, а потім ефектним ударом, який на професійному жаргоні називається "черпак", перекинув голкіпера.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року Карась отримав запрошення на перегляд у київське "Динамо".

Раніше Олексій став справжньою зіркою інтернету після того, як відео його фінтів з'явилося на Youtube. Один із його феноменальних голів "пiдсiчкою" став справжнім хітом у мережі.

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