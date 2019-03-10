Український чемпіон світу заліз голим на дах метро в Києві - фотофакт

Українець Андрій Бузовецький, який в 2016 році став абсолютним переможцем з класичного бодібілдингу на чемпіонаті світу, відзначився несподіваним вчинком на 8 березня.
Культурист вирішив привітати всіх дівчат з даху входу на станцію Київського метрополітену "Дарниця". Разом з двома партнерами чемпіон України в роздягненому вигляді виліз на конструкцію, де його і сфотографували очевидці.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей знімок, а також на інші фотографії спортсмена.
Андрій Бузовецький
Андрій Бузовецький
Андрій Бузовецький
Андрій Бузовецький
Андрій Бузовецький
Андрій Бузовецький
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чемпіонка з України показала нові груди і підкорила Instagram. Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу i переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу виклала знімки після операції.
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