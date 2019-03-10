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/роздягальня

Український чемпіон світу заліз голим на дах метро в Києві - фотофакт

4.8тЧитати матеріал російською

Українець Андрій Бузовецький, який в 2016 році став абсолютним переможцем з класичного бодібілдингу на чемпіонаті світу, відзначився несподіваним вчинком на 8 березня.

Культурист вирішив привітати всіх дівчат з даху входу на станцію Київського метрополітену "Дарниця". Разом з двома партнерами чемпіон України в роздягненому вигляді виліз на конструкцію, де його і сфотографували очевидці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей знімок, а також на інші фотографії спортсмена.

Андрій Бузовецький

Андрій Бузовецький

Instagram

Андрій Бузовецький

Андрій Бузовецький

Instagram

Андрій Бузовецький

Андрій Бузовецький

Instagram

Андрій Бузовецький

Андрій Бузовецький

Instagram

Андрій Бузовецький

Андрій Бузовецький

Instagram

Андрій Бузовецький

Андрій Бузовецький

Instagram

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Тема
культуризм і бодібілдинг
Місце
УкраїнаКиїв
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