Український чемпіон світу заліз голим на дах метро в Києві - фотофакт

Українець Андрій Бузовецький, який в 2016 році став абсолютним переможцем з класичного бодібілдингу на чемпіонаті світу, відзначився несподіваним вчинком на 8 березня.

Культурист вирішив привітати всіх дівчат з даху входу на станцію Київського метрополітену "Дарниця". Разом з двома партнерами чемпіон України в роздягненому вигляді виліз на конструкцію, де його і сфотографували очевидці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей знімок, а також на інші фотографії спортсмена.

Андрій Бузовецький Instagram

Андрій Бузовецький Instagram

Андрій Бузовецький Instagram

Андрій Бузовецький Instagram

Андрій Бузовецький Instagram

Андрій Бузовецький Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чемпіонка з України показала нові груди і підкорила Instagram. Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу i переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу виклала знімки після операції.

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