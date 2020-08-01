Українська чемпіонка Європи захопила шанувальників тілом в купальнику
Анастасія Турчин похвалилася знімками з відпочинку.
Триразова чемпіонка Європи U-23 з дзюдо Анастасія Турчин викликала справжній фурор серед свої пiдписників, опублікувавши фотографії з відпочинку.
У кадрі 25-річна спортсменка збірної України позує в купальнику, демонструючи шануваллникам розкішну фігуру.
Нагадаємо, що Настя живе в Рівному. Народилася в сім'ї бразильця і українки. Має військове звання молодший сержант і працює спортсменом-інструктором спортивного клубу Національної гвардії України.
Анастасія Турчин в жовтому бікіні Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в купальнику Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин на березі Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в кріслі Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин на пляжі Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в червоному купальнику Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в жовтому купальнику Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин і соняшники Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в синьому купальнику Instagram Анастасії Турчин
коментарі під фото Instagram Анастасії Турчин
коментарі під фото Instagram Анастасії Турчин
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід виклала відео зі своїх пригод на водному мотоциклі, а також фото в купальнику.