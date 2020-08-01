Українська чемпіонка Європи захопила шанувальників тілом в купальнику

Триразова чемпіонка Європи U-23 з дзюдо Анастасія Турчин викликала справжній фурор серед свої пiдписників, опублікувавши фотографії з відпочинку.

У кадрі 25-річна спортсменка збірної України позує в купальнику, демонструючи шануваллникам розкішну фігуру.

Нагадаємо, що Настя живе в Рівному. Народилася в сім'ї бразильця і українки. Має військове звання молодший сержант і працює спортсменом-інструктором спортивного клубу Національної гвардії України.

Анастасія Турчин в жовтому бікіні Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин в купальнику Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин на березі Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин в кріслі Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин на пляжі Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин в червоному купальнику Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин в жовтому купальнику Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин і соняшники Instagram Анастасії Турчин

Анастасія Турчин в синьому купальнику Instagram Анастасії Турчин

коментарі під фото Instagram Анастасії Турчин

коментарі під фото Instagram Анастасії Турчин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід виклала відео зі своїх пригод на водному мотоциклі, а також фото в купальнику.