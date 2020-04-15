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15 квітня • оновлено в 23:39
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Українська альпіністка Ірина Галай вразила мережу відвертим знімком

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Знаменита українська альпіністка Ірина Галай, яка в 2016 році стала першою представницею нашої країни, якій вдалося підкорити Еверест, похвалилася спокусливим архівним кадром.

У себе в Facebook 31-річна уродженка Мукачева виклала фото в купальнику, який підкреслює її вражаючі об'єми.

Ірина Галай

Ірина Галай

facebook.com/irina.galay.7

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2017-го Ірина підкорила чергову світову вершину, піднявшись на гору Аконкагуа, яка є найвищою точкою Південної Америки і всієї Західної півкулі (6962 м). Сходженняю заважали сильні штормові бурі, а також морози і вітри.

Раніше Галай показала, як відпочиває перед новим сходженням. Знімок із розважального ВІП-комплексу за Києвом, спортсменка розмістила на своїй сторінці в Instagram. У кадрі красуня в супереротичному купальнику готова пірнути в прозору воду басейну.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ірина Галай
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Спорт роздягальня

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