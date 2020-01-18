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19 січня • оновлено в 01:41
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Уайлдер познущався над Ф'юрі, який мастурбує

Уайлдер познущався над Ф'юрі, який мастурбує
Американець зробив гучну заяву
1.5т Читати матеріал російською

Знаменитий американський боксер-важковаговик Деонтей Уайлдер саркастично прокоментував заяву свого суперника Тайсона Ф'юрі про мастурбацію сім разів в день перед боєм.

"Що б він не говорив, все це заради розваги чи ще чого-небудь. Він хоче помастурбувати? Отримуй задоволення!" - глузливо заявив Уайлдер в інтерв'ю TMZ.

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Ф'юрі підтвердив, що Кличко нокаутував Вайлдера

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і американець Деонтей Уайлдер завершили внічию один з найбільш очікуваних боїв року. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Відзначимо, що британець вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

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Читайте всі новини по темі "реванш Уайлдер – Ф'юрі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі
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