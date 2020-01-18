Уайлдер познущався над Ф'юрі, який мастурбує

Знаменитий американський боксер-важковаговик Деонтей Уайлдер саркастично прокоментував заяву свого суперника Тайсона Ф'юрі про мастурбацію сім разів в день перед боєм.

"Що б він не говорив, все це заради розваги чи ще чого-небудь. Він хоче помастурбувати? Отримуй задоволення!" - глузливо заявив Уайлдер в інтерв'ю TMZ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і американець Деонтей Уайлдер завершили внічию один з найбільш очікуваних боїв року. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Відзначимо, що британець вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

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