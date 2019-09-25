У Росії організували турнір зi шльопань дівчат по дупі

У російському Омську "Національна асоціація пауерліфтингу" вирішила провести турнір зi шльопань по попі "Міцний горішок".

Як ідеться в рекламі, участь у турнірі візьмуть вісім дівчат, які змагатимуться за системою плейофф. Найсильніший учасник з'ясовується візуально – за силою удару, а також за "будь-яким відхиленням після ляпанця".

Призовий фонд турніру складе 5 тисяч рублів. До змагань допускаються дівчата 18-35 років вагою до 65 кг.

У мережі висміяли таке змагання, назвавши його деградацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-модель з України Бахар Набієва підкорила користувачів Instagram своїми соковитими фото. На сторінку дівчини, яку називають "Міс сталева попа", в соціальній мережі підписані 1,7 мільйона осіб.

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