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27 вересня • оновлено в 19:56
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У Росії організували турнір зi шльопань дівчат по дупі

4.3т Читати матеріал російською

У російському Омську "Національна асоціація пауерліфтингу" вирішила провести турнір зi шльопань по попі "Міцний горішок".

Як ідеться в рекламі, участь у турнірі візьмуть вісім дівчат, які змагатимуться за системою плейофф. Найсильніший учасник з'ясовується візуально – за силою удару, а також за "будь-яким відхиленням після ляпанця".

Призовий фонд турніру складе 5 тисяч рублів. До змагань допускаються дівчата 18-35 років вагою до 65 кг.

У мережі висміяли таке змагання, назвавши його деградацією.

У Росії організували турнір зi шльопань дівчат по дупі
У Росії організували турнір зi шльопань дівчат по дупі
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У Росії пройшов чемпіонат зi шльопань дівчат по дупi - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-модель з України Бахар Набієва підкорила користувачів Instagram своїми соковитими фото. На сторінку дівчини, яку називають "Міс сталева попа", в соціальній мережі підписані 1,7 мільйона осіб.

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Росія Омськ
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