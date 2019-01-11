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У Росії на хокейному матчі станцювали ''стриптиз''

1.7тЧитати матеріал російською

Клуб відкритої Вищої хокейної ліги Росії "Югра" вирішив незвично привітати вболівальників з новорічними святами.

Під час поєдинку з китайським "ВРХ Оерджі" маскот ханти-мансійського клубу – свиня станцювала еротичний танець у підтрибунному приміщенні.

Відео зі своїм персонажем прес-служба "Югри" опублікувала в Instargram.

"8 січня спеціальним гостем на матчі була символ 2019 року чарівна Хрюшка, яка виконала жартівливий танець", - підписали пост у клубі.

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До слова, маскот викликав жвавий інтерес у вболівальників клубу. Хрюша зібрала натовп людей, які оцінили її танець.

У Росії на хокейному матчі станцювали ''стриптиз''

ХК Югра

"Югра" обіграла свого китайського суперника 6:2. У воротах "ВРХ Оерджі" відзначилися Матерухін, Орлов, Галєєв і Берльов, а Митрофанову вдалося двічі засмутити суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Вегаса" Райан Рівз побив свого суперника в матчі Національної хокейної ліги проти "Рейнджерс". Жертвою 31-річного канадця став захисник Адам Макуейв.

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Тема
ВХЛ
Місце
РосіяХанти-Мансійськ
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