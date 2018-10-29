У мережу злили інтимне відео сім'ї Мамаєва

Футболіст російського "Краснодара" Павло Мамаєв, який знаходиться під арештом за побиття трьох осіб, і його дружина Алана стали жертвами хакерів. Інтернет-злодії злили в мережу домашній архів родини.

Відео, на якому повністю оголений футболіст голиться, було розміщено на зламаному Instagram-акаунті російської актриси кіно і театру Марії Горбань.

Зловмисники вимагали в Алани Мамаєвої велику суму грошей, пригрозивши опублікувати інтимний архів. Дівчина відповіла відмовою, після чого відео було злито в мережу, повідомляє Telegram-канал Mash.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Кокорін і Павло Мамаєв вранці 8 жовтня в одній із кав'ярень Москви побили чиновника Мінпромторгу Росії. Незадовго до цього футболісти, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, разом із друзями завдали черепно-мозкову травму водію ведучої Першого каналу Ольги Ушакової.