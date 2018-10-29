У мережі з'явилися розпусні фото Мамаєва та його дружини

Футболіст російського "Краснодара" Павло Мамаєв, який перебуває під арештом за побиття трьох осіб, і його дружина Алана стали жертвами кібератаки. У мережі були розміщені інтимні фото пари, які хакери опублікували на зламаній Instagram-сторінці актриси кіно та театру Марії Горбань.

Раніше хакери почали вимагати у Алани Мамаєвої велику суму грошей, пригрозивши опублікувати знімки. Дівчина відповіла категоричною відмовою, і тепер фото з'явилися у мережі, повідомляє Telegram-канал Mash.

Адміністрація Instagram оперативно відреагувала на кібер-хуліганство і видалила фотографії зі сторінки Горбань.

Зазначимо, що крім Мамаєва від хакерів постраждали екс-учасниця гурту "Блестящие" Юлія Ковальчук, колишня співачка гурту "Тутсі" Марія Вебер і бізнесмен Дмитро Якубовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Мамаєв разом зі своїм другом Олександром Кокоріним був заарештований на два місяці. Футболісти з друзями вранці 8 жовтня побили чиновників Мінпромторгу Росії і водія відомої телеведучої Ольги Ушакової.