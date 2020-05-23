У мережі з'явилися раніше неопубліковані домашні фото Курніковою

У грудні 1999 року в ЗМІ з'явилася інформація про заручини 28-річного хокеїста "Флориди" Павла Буре і 18-річної тенісистки Анни Курнікової.

В цей час в Майамі у справах редакції опинилися оглядач " СЕ " і фотокореспондент Олександр Вільф.

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

Отримавши запрошення в хмарочос "Портофіно Тауер", де влаштувалися сім'ї Буре і Курникових, вони зробили репортаж про життя зірок.

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

Анна, як тільки бачила фотокамеру, напружувалася і вимовляла: "Заберіть від мене це!" Навіть граючи в теніс зі своїм другом, Курнікова боковим зором тримала об'єктив в поле зору.

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

Лише після обіцянки журналістів не робити ніяких знімків без її згоди, вона злегка розслабилася. Мас-медіа уважно стежили за кожним кроком російської красуні і знімки з'явилися в мережі лише недавно.

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

24 грудня 1999 року. Майамі Олександр Вільф, СЕ

The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас стали батьками втретє.

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