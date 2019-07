У мережі згадали тенісистку, яка зняла ліфчик на Wimbledon - фотофакт

Флагман популярного фемінізму Wonderzine в розпал літа підняв матеріал про дівчат, якi взагалі відмовилися від бюстгальтерів.

З відсутнім ліфчиком пов'язаний один з найгучніших сюжетів в історії Wimbledon – найаристократичнiшого турніру самого аристократичного спорту.

Блогери Tribuna.com згадали історію 1979 року, коли 18-річна американка Лінда Сігел – чинна чемпіонка юніорського US Open – дебютувала на турнірі в Лондоні. Сігел з рахунком 1:6, 3:6 програла Біллі Джин Кінг, але тим не менш стала справжньою зіркою своєї країни. На наступний день глибокий виріз її плаття, надягнутого на голе тіло, обговорювала приблизно вся Великобританія.

1979: Linda Siegel sets Wimbledon record for the lowest neckline. She loses in the 1st-round to Billie Jean King. pic.twitter.com/w2YzRoefzW