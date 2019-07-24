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У мережі згадали тенісистку, яка зняла ліфчик на Wimbledon - фотофакт

9.3т Читати матеріал російською

Флагман популярного фемінізму Wonderzine в розпал літа підняв матеріал про дівчат, якi взагалі відмовилися від бюстгальтерів.

З відсутнім ліфчиком пов'язаний один з найгучніших сюжетів в історії Wimbledon – найаристократичнiшого турніру самого аристократичного спорту.

Блогери Tribuna.com згадали історію 1979 року, коли 18-річна американка Лінда Сігел – чинна чемпіонка юніорського US Open – дебютувала на турнірі в Лондоні. Сігел з рахунком 1:6, 3:6 програла Біллі Джин Кінг, але тим не менш стала справжньою зіркою своєї країни. На наступний день глибокий виріз її плаття, надягнутого на голе тіло, обговорювала приблизно вся Великобританія.

"Гейм, сет, аут", – описувала Daily Mirror те, що відбувалося з грудьми Сігел під час матчу ("Win or bust at Wimbledon", каламбурив підзаголовок, який важко перекласти). "Випаде вона з турніру? Визначить чи дивний відскік її долю? Всі погляди по ходу цього трилера були звернені в одну сторону", – веселився таблоїд.

У мережі згадали тенісистку, яка зняла ліфчик на Wimbledon - фотофакт

"Відмінна сукня. Якщо їй подобається, то і здорово. Глядачам явно сподобалося. Якщо тебе природа обдарувала, чому це не показати", – з посмішкою сказала тоді після матчу Кінг.

До кінця кар'єри Сігел провела тільки шість матчів, хоча сезон-1979 закінчила в топ-60, але тим не менш увійшла в історію.

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Dell Alex
Dell Alex
"Win or bust at Wimbledon", каламбурил труднопереводимый подзаголовок" Ну да )) Для малообразованных обозовцев он труднопереводимый )))))))))))))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Это называется "когда не умеешь играть, но внимания и славы очень хочется".
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Dell Alex, представляете, видела спортинвентарь не по телевизору! Тяжелой атлетикой занималась, сейчас уже только пауэрлифтингом, и муж у меня спортсмен! А на каком основании ирония в мой адрес у вас возникла?
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Dell Alex
Dell Alex
Mihailova Kristina, а ты сама хотя бы видела спортинветарь? не по телевизору? )))
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