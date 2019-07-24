У мережі згадали тенісистку, яка зняла ліфчик на Wimbledon - фотофакт

Флагман популярного фемінізму Wonderzine в розпал літа підняв матеріал про дівчат, якi взагалі відмовилися від бюстгальтерів.

З відсутнім ліфчиком пов'язаний один з найгучніших сюжетів в історії Wimbledon – найаристократичнiшого турніру самого аристократичного спорту.

Блогери Tribuna.com згадали історію 1979 року, коли 18-річна американка Лінда Сігел – чинна чемпіонка юніорського US Open – дебютувала на турнірі в Лондоні. Сігел з рахунком 1:6, 3:6 програла Біллі Джин Кінг, але тим не менш стала справжньою зіркою своєї країни. На наступний день глибокий виріз її плаття, надягнутого на голе тіло, обговорювала приблизно вся Великобританія.

1979: Linda Siegel sets Wimbledon record for the lowest neckline. She loses in the 1st-round to Billie Jean King. pic.twitter.com/w2YzRoefzW - Paul Lukas (@UniWatch) June 28, 2016

"Гейм, сет, аут", – описувала Daily Mirror те, що відбувалося з грудьми Сігел під час матчу ("Win or bust at Wimbledon", каламбурив підзаголовок, який важко перекласти). "Випаде вона з турніру? Визначить чи дивний відскік її долю? Всі погляди по ходу цього трилера були звернені в одну сторону", – веселився таблоїд.

"Відмінна сукня. Якщо їй подобається, то і здорово. Глядачам явно сподобалося. Якщо тебе природа обдарувала, чому це не показати", – з посмішкою сказала тоді після матчу Кінг.

До кінця кар'єри Сігел провела тільки шість матчів, хоча сезон-1979 закінчила в топ-60, але тим не менш увійшла в історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті згадали найвідомішу голу вболівальницю, що вибігла на поле.

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