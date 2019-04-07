"Шахтар" - "Динамо": сексуальна битва подруг футболістів

Донецький "Шахтар" у неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" в Харкові в 1/4 фіналу Кубка України прийме київське "Динамо".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок зустрічі – о 17:00.

Напередодні найпринциповішого футбольного протистояння в Україні, в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців киян і донеччан - не стало винятком.

"Шахтар"

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Юлія Пятова Instagram

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дружина Сергія Болбата Instagram

дружина Сергія Болбата Instagram

дружина Сергія Болбата Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Габріела Матіас (Тайсон) Instagram

Габріела Матіас (Тайсон) Instagram

Габріела Матіас (Тайсон) Instagram

Анна Марлос Instagram

Анна Марлос Instagram

Анна Марлос Instagram

Присцила Мораес Instagram

Присцила Мораес Instagram

Присцила Мораес Instagram

"Динамо"

Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора) Instagram

Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора) Instagram

Подруга Володимира Шепелєва Instagram

Подруга Володимира Шепелєва Instagram

Подруга Володимира Шепелєва Instagram

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда) Instagram

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда) Instagram

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда) Instagram

Юліана Шабанова Instagram

Юліана Шабанова Instagram

Юліана Шабанова Instagram

Аліна Буяльська Instagram

Аліна Буяльська Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Анни Шокер (Микола Матвієнко) Instagram

Анни Шокер (Микола Матвієнко) Instagram

Анни Шокер (Микола Матвієнко) Instagram

Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич) Instagram

Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич) Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зробило феєричний камбек у поєдинку проти луганської "Зорі", вирвавши перемогу в матчі з бійкою і двома вилученнями.

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