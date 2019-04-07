"Шахтар" - "Динамо": сексуальна битва подруг футболістів

Донецький "Шахтар" у неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" в Харкові в 1/4 фіналу Кубка України прийме київське "Динамо".
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок зустрічі – о 17:00.
Напередодні найпринциповішого футбольного протистояння в Україні, в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців киян і донеччан - не стало винятком.
"Шахтар"
Марія Коваленко
Юлія Кривцова
Юлія Кривцова
Юлія Пятова
Юлія Пятова
Юлія Пятова
дружина Сергія Болбата
дружина Сергія Болбата
дружина Сергія Болбата
Маргарита Степаненко
Маргарита Степаненко
Габріела Матіас (Тайсон)
Габріела Матіас (Тайсон)
Габріела Матіас (Тайсон)
Анна Марлос
Анна Марлос
Анна Марлос
Присцила Мораес
Присцила Мораес
Присцила Мораес
"Динамо"
Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора)
Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора)
Подруга Володимира Шепелєва
Подруга Володимира Шепелєва
Подруга Володимира Шепелєва
Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)
Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)
Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)
Юліана Шабанова
Юліана Шабанова
Юліана Шабанова
Аліна Буяльська
Аліна Буяльська
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Анни Шокер (Микола Матвієнко)
Анни Шокер (Микола Матвієнко)
Анни Шокер (Микола Матвієнко)
Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич)
Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич)
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зробило феєричний камбек у поєдинку проти луганської "Зорі", вирвавши перемогу в матчі з бійкою і двома вилученнями.
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