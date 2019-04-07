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"Шахтар" - "Динамо": сексуальна битва подруг футболістів

1.8тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" у неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" в Харкові в 1/4 фіналу Кубка України прийме київське "Динамо".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок зустрічі – о 17:00.

Напередодні найпринциповішого футбольного протистояння в Україні, в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців киян і донеччан - не стало винятком.

"Шахтар" - "Динамо": сексуальна битва подруг футболістів

"Шахтар"

Марія Коваленко

Марія Коваленко

Instagram

Юлія Кривцова

Юлія Кривцова

Instagram

Юлія Кривцова

Юлія Кривцова

Instagram

Юлія Пятова

Юлія Пятова

Instagram

Юлія Пятова

Юлія Пятова

Instagram

Юлія Пятова

Юлія Пятова

Instagram

дружина Сергія Болбата

дружина Сергія Болбата

Instagram

дружина Сергія Болбата

дружина Сергія Болбата

Instagram

дружина Сергія Болбата

дружина Сергія Болбата

Instagram

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Instagram

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Instagram

Габріела Матіас (Тайсон)

Габріела Матіас (Тайсон)

Instagram

Габріела Матіас (Тайсон)

Габріела Матіас (Тайсон)

Instagram

Габріела Матіас (Тайсон)

Габріела Матіас (Тайсон)

Instagram

Анна Марлос

Анна Марлос

Instagram

Анна Марлос

Анна Марлос

Instagram

Анна Марлос

Анна Марлос

Instagram

Присцила Мораес

Присцила Мораес

Instagram

Присцила Мораес

Присцила Мораес

Instagram

Присцила Мораес

Присцила Мораес

Instagram

"Динамо"

Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора)

Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора)

Instagram

Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора)

Наталі Прзібіш (Томаш Кендзьора)

Instagram

Подруга Володимира Шепелєва

Подруга Володимира Шепелєва

Instagram

Подруга Володимира Шепелєва

Подруга Володимира Шепелєва

Instagram

Подруга Володимира Шепелєва

Подруга Володимира Шепелєва

Instagram

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)

Instagram

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)

Instagram

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)

Анастасія Свістельнікова (Микита Бурда)

Instagram

Юліана Шабанова

Юліана Шабанова

Instagram

Юліана Шабанова

Юліана Шабанова

Instagram

Юліана Шабанова

Юліана Шабанова

Instagram

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

Instagram

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Анни Шокер (Микола Матвієнко)

Анни Шокер (Микола Матвієнко)

Instagram

Анни Шокер (Микола Матвієнко)

Анни Шокер (Микола Матвієнко)

Instagram

Анни Шокер (Микола Матвієнко)

Анни Шокер (Микола Матвієнко)

Instagram

Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич)

Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич)

Instagram

Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич)

Марі Амелі Бокел (Беньямін Вербич)

Instagram

Новини
Шахтар — Динамо: де дивитися онлайн чвертьфінал Кубка України

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зробило феєричний камбек у поєдинку проти луганської "Зорі", вирвавши перемогу в матчі з бійкою і двома вилученнями.

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Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо - ШахтарКубок України з футболу
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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