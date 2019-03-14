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"Трішки похуліганити": скандальний Ємельяненко прокоментував п'яну витівку

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Російський боєць Олександр Ємельяненко звернувся до вболівальників, назвавши свою п'яну витівку "невеликим хуліганством". Спортсмен в нетверезому стані сів за кермо, протаранив два авто, відмовився виходити на вимогу правоохоронців і ображав їх

"Ну виходить у мене трошки похуліганити періодично. Це якось так спонтанно все відбувається. Ще я знаю точно, що хорошим дівчаткам подобаються хлопчики-хулігани", - опублікував відео на своїй сторінці в Instagram Ємельяненко, зачитавши перед цими словами вірш Сергія Єсеніна.

Хода ніжна, легкий стан, Якщо б знала ти серцем наполегливою, Як вміє любити хуліган, Як вміє він бути покірним. Я б навіки забув кабаки І вірші б писати закинув. Тільки б тонко стосуватися руки І волосся твоїх кольором в осінь. Я б навіки пішов за тобою Хоч у свої, хоч в чужі дали ... У перший раз я заспівав про любов, У перший раз відрікаюся скандалити. "Сергій Єсєнін"

Публікація від Олександр Ємельяненко (@alexemelyanenko)

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Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

instagram.com/alexemelyanenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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