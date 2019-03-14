"Трішки похуліганити": скандальний Ємельяненко прокоментував п'яну витівку

Російський боєць Олександр Ємельяненко звернувся до вболівальників, назвавши свою п'яну витівку "невеликим хуліганством". Спортсмен в нетверезому стані сів за кермо, протаранив два авто, відмовився виходити на вимогу правоохоронців і ображав їх

"Ну виходить у мене трошки похуліганити періодично. Це якось так спонтанно все відбувається. Ще я знаю точно, що хорошим дівчаткам подобаються хлопчики-хулігани", - опублікував відео на своїй сторінці в Instagram Ємельяненко, зачитавши перед цими словами вірш Сергія Єсеніна.

Олександр Ємельяненко instagram.com/alexemelyanenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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