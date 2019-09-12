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12 вересня • оновлено в 14:41
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Трималися за руки: ЗМІ застукали екснаречену Кличка з братом бойфренда — фотофакт

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Колишня наречена легендарного Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі розбурхала ЗМІ появою з братом свого бойфренда Брайана Хікерсона Заком.

Пара була помічена в Нью-Йорку 4 вересня, повідомляє US Weekly. Водночас молоді люди трималися за руки і виглядали щасливими. Стверджується, що Зак прибув у місто для запису інтерв'ю.

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

"Він зв'язався з Хейден, яка вже була у місті. Вони просто байдикували і трималися за руки як друзі. У якийсь момент вона стрибала вгору і вниз зі смішним виразом обличчя, а він напружував м'язи і сміявся. Вони виглядали щасливими разом", – повідомив виданню один зі свідків.

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Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Також стверджується, що Хайден і Зак завжди були близькими друзями, коли у Панеттьєрі були стосунки з Брайаном.

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон і Хайден Панеттьєрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хайден Панеттьєрі була двічі побита Брайаном Хікерсоном. Актора взятий під варту, а після суд заборонив йому наближатися до дівчини ближче, ніж на 90 метрів, а також намагатися з нею зв'язатися.

Крім того, стала відома реакція Володимира Кличка на скандал навколо бойфренда його екснареченої.

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Особи
Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
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