Американська зірка фільмів для дорослих ліванського походження Міа Халіфа опублікувала фотографію в футболці збірної Росії.

"Третя світова війна – в трендах Twtter. США перебуває в конфлікті з Іраном. Іран – союзник Росії. Я - про всяк випадок", - підписав Міа знімок.

* #WWIII trending on twitter *

* US is in contention with Iran .... *

* Iran is an ally of Russia .... *

Me, just in case: pic.twitter.com/eOyzOPDXhl - Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) January 3, 2020

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Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Міа Халіфа @miakhalifa

Нагадаємо, що 26-річна Міа – фанатка хокейного "Вашингтона", за який виступають росіянин Олександр Овечкін. У липні цього року на одній з ігор Національної хокейної ліги в дівчину потрапила шайба, деформувавши їй грудної імплант.

Одна iз грудей стала нижче і щоб відновити симетрію, 26-річної Міє довелося міняти силіконовий протез.

Також Халіфа підтримує футбольний "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

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