Американська зірка фільмів для дорослих ліванського походження Міа Халіфа опублікувала фотографію в футболці збірної Росії.

"Третя світова війна – в трендах Twtter. США перебуває в конфлікті з Іраном. Іран – союзник Росії. Я - про всяк випадок", - підписав Міа знімок.

* #WWIII trending on twitter *

* US is in contention with Iran .... *

* Iran is an ally of Russia .... *

Me, just in case: pic.twitter.com/eOyzOPDXhl