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4 січня • оновлено в 14:07
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"Третя світова війна": зірка порно показала ставлення до Росії

4.9т
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Американська зірка фільмів для дорослих ліванського походження Міа Халіфа опублікувала фотографію в футболці збірної Росії.

"Третя світова війна – в трендах Twtter. США перебуває в конфлікті з Іраном. Іран – союзник Росії. Я - про всяк випадок", - підписав Міа знімок.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися і на інші фотографії американки.

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Міа Халіфа

Міа Халіфа

@miakhalifa

Новини
Віце-чемпіонка Москви виявилася зіркою жорсткого порно: фото 18+

Нагадаємо, що 26-річна Міа – фанатка хокейного "Вашингтона", за який виступають росіянин Олександр Овечкін. У липні цього року на одній з ігор Національної хокейної ліги в дівчину потрапила шайба, деформувавши їй грудної імплант.

Одна iз грудей стала нижче і щоб відновити симетрію, 26-річної Міє довелося міняти силіконовий протез.

Також Халіфа підтримує футбольний "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

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Читайте всі новини по темі "Загроза Третьої світової війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Загроза Третьої світової війни
Особа
Міа Халіфа
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
XOXЛЫ! ХВАТИТ ДРОЧИТЬ!! ВЫ НЕ В СРАДЕ!!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
хохлушки гораздо лучше у нас на Ленинградке..
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