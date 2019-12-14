Тренерку з Росії звільнили за зйомки у відвертій еротиці

Тренера з кікбоксингу з Челябінська Катерину Конопенко звільнили через відвертi фотографії в соцмережах. 41-річна жінка подала апеляційну скаргу до обласного суду.
Катерина Конопенко
RT
За даними прокуратури регіону, при перевірці звернення уповноваженого з прав людини в регіоні Маргарити Павлової було встановлено, що в соцмережі "ВКонтакте" є фотографії тренерка юнацького центру "Максимум", а також чоловіки в оголеному вигляді.
Прокуратура внесла подання про усунення порушень законодавства, і роботодавець вирішив звільнити педагога. Фотосесія проходила в 90-і роки і збереглась в соцмережах, потрапивши в руки Павлової.
Конопенко була звільнена відповідно до пункту 8 статті 81 ТК РФ (розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв'язку з вчиненням працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням роботи).
Жінка подала позов до суду про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати та компенсації моральної шкоди. Правобережний райсуд Магнітогорська 5 листопада відмовив Конопенко в задоволенні позовних вимог.
"У четвер я нарешті подала апеляцію на рішення суду першої інстанції", – цитує Катерину РІА "Новости".
В апеляційній скарзі жінка вказала, що вважає рішення районного суду необгрунтованим, винесеним з порушенням норм матеріального та процесуального права, і просить його скасувати.
Катерина Конопенко
RT
Катерина Конопенко
RT
Катерина Конопенко
RT
Катерина Конопенко
RT
Катерина Конопенко
RT
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