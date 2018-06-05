"Ти така соковита": подруга футболіста "Шахтаря" захопила мережу розкішними формами - фото красуні

Подруга футболіста донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова Анна вразила мережу розкішними формами. У соціальній мережі Instagram дівчина викликала захват гарячими фото в бікіні з відпочинку в різних частинах світу.

Не дивно, що кількість передплатників Анни в три рази перевищує аналогічну цифру у самого гравця "гірників". Подруга півзахисника донецького клубу не соромиться викладати досить відверті знімки, кожен раз збираючи сотні лайків і десятки захоплених коментарів.

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"Краса невимовна", "Так вона не з цієї планети!", "Ти така соковита", "Просто шик", "Ну не можна ж бути такою гарною! Пощади!", "Сексуальна дуже"? - пишуть у коментарях під фото.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам добірку найяскравіших фото красуні.

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина півзахисника молодіжної збірної України Олега Данченко викликала справжній фурор в соцмережах.