"Ти дуже сексуальна": тенісний суддя приставав до дівчинки, яка подає м'ячі, під час гри

На тенісному турнірі АТР серії Челленджер у Флоренції італійський суддя Джанлука Москарелла відзначився неоднозначними висловлюваннями в матчі між Педро Соузою й Енріко Далла Валле.

Зокрема, арбітр неприпустимо спілкувався з дівчинкою, яка подавала м'ячі. Він сказав їй, що вона "фантастична" і "дуже сексуальна".

Джанлука Москарелла tomas-berdych.net

У цій же зустрічі Москарелла після першого сету вирішив підбадьорити португальського тенісиста під час паузи між сетами. "Давай, зберися. Здається, ти занадто багато думаєш. Прошу, налаштуйся. Гра повинна була закінчитися з рахунком 6:1, 6:1. У тебе було багато брейкпойнтів".

У результаті Соуза обіграв суперника з рахунком 7:5, 4:6, 6:4.

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