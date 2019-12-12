"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі

Російська бодибилдерша Наталія Кузнєцова стала головним героєм статті британського таблоїду Daily Mail і викликала жах у коментаторів в інтернеті

"Зараз Наташі 28 років. У 14 років вона була боязким мишеням і батько вирішив, що її самооцінку піднімуть фізичні вправи. Вона почала ходити в спортивний зал, а вже в 15 років стала чемпіонкою Забайкальського краю з бодібілдингу", - йдеться в матеріалі.

Кузнєцова зізнається, що ніколи не мріяла про спортивну кар'єру, ходила в зал просто так, а почати змагатися її переконав, визначивши таким чином її майбутнє, перший тренер. З тих пір Наталія Кузнєцова стала чемпіонкою світу з армліфтингу і жиму лежачи. Тоді, в 2014 році, в обох дисциплінах вона встановила світові рекорди.

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова з чоловіком

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова з чоловіком

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова в юності (18 років)

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Вболівальники, коментуючи зовнішність спортсменки, не змогли стримати емоцій, називаючи її "тестостеронового мутантом" і запитуючи, для чого робити з себе такий "жах".

Раніше срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві та віце-чемпіонка світу у вільних вправах Верона ван де Лер розповіла про 8-річний досвід роботи в порноіндустрії.

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