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12 грудня • оновлено в 20:19
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"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі

1.1т
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Російська бодибилдерша Наталія Кузнєцова стала головним героєм статті британського таблоїду Daily Mail і викликала жах у коментаторів в інтернеті

"Зараз Наташі 28 років. У 14 років вона була боязким мишеням і батько вирішив, що її самооцінку піднімуть фізичні вправи. Вона почала ходити в спортивний зал, а вже в 15 років стала чемпіонкою Забайкальського краю з бодібілдингу", - йдеться в матеріалі.

Кузнєцова зізнається, що ніколи не мріяла про спортивну кар'єру, ходила в зал просто так, а почати змагатися її переконав, визначивши таким чином її майбутнє, перший тренер. З тих пір Наталія Кузнєцова стала чемпіонкою світу з армліфтингу і жиму лежачи. Тоді, в 2014 році, в обох дисциплінах вона встановила світові рекорди.

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова з чоловіком

Наталія Кузнєцова з чоловіком

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова з чоловіком

Наталія Кузнєцова з чоловіком

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова в юності (18 років)

Наталія Кузнєцова в юності (18 років)

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Наталія Кузнєцова

Вболівальники, коментуючи зовнішність спортсменки, не змогли стримати емоцій, називаючи її "тестостеронового мутантом" і запитуючи, для чого робити з себе такий "жах".

"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
"Тестостероновий мутант": чемпіонка світу з Росії викликала жах в мережі
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Автор
Максим Богданов
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