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1 грудня • оновлено в 06:18
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Роздягнена Світоліна на пляжі вразила Instagram

8.2т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна свою відпустку проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Наша прославлена тенісистка викликала справжній фурор в Instagram, виклавши фото в купальнику.

25-річна одеситка в рожевому бікіні ніжиться на тлі заходу сонця в Дубаї на пляжі п'ятизіркового курортного готелю Дубай Джумейра.

Цей готель мережі Hilton розташована в Дубаї на набережній Уок на території курортного комплексу Джумейра Біч Резиденс з численними магазинами, ресторанами і розважальними закладами. Номер в такому готелі стартує вiд 4500 грн за добу.

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Трюк Світоліної на Підсумковому турнірі назвали найкращим у світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна завершила тенісний сезон на 6-му місці світового рейтингу, поліпшивши свою позицію в порівнянні з минулою редакцією (була 8-й).

Українка програла у фіналі Підсумкового турніру WTA в Шеньчжені (Китай), проте заробивши на цих змаганнях рекордні призові за кар'єру.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
Місце
ОАЕ Дубай
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Свитолина,мотивированная нигерским х у е м , это отдельная тема)))
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