Старшокласниця застрягла в баскетбольному кільці, намагаючись зробити селфі: опубліковано відео

Американська старшокласниця стала справжньою зіркою інтернету, після того, як застрягла в баскетбольному кільці на дворовому майданчику своєї школи. Підліток не змогла сама звільнитися і їй довелося кликати на допомогу рятувальників.

Витягнути невдалу дівчину працівникам місцевої служби "911" вдалося без травм і психічних потрясінь. Замість того, щоб витягнути школярку, вони їй дали скластися і пропхнули в кільце.

У коментарях до ролика користувачі намагаються знайти причину вчинку дівчини, припускаючи, що вона постраждала, намагаючись зробити круте селфі.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що баскетболіст вразив несподіваним способом дістати застряглий м'яч.