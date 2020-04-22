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22 квітня • оновлено в 20:47
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Стало відомо ім'я нареченої Циганкова: в мережі показали особисті фото дівчини

1.5т
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Стало відомо ім'я незнайомки, яка вже більше року зустрічається з лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим.

Щоб зберегти таємницю, футболіст ніколи не відзначав її на фотографіях і не підписаний на її сторінку. Перше спільне фото з'явилося рiк тому.

💙

Публікація від Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

💙🌃

Публікація від Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Виявилося, що наречену форварда звуть Романа. Вона, як і Віктор – із Вінниці. Зараз живе і вчиться в Кентському державному університеті, штат Огайо (США).

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Романа

Романа

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко вважає, що Віктор Циганков не дотягує до ролі лідера і в зарубіжному чемпіонаті він загубиться.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Віктор Циганков
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