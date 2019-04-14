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Спортсмен згвалтував сплячу дівчину заради перемоги в секс-турнірі

2.5тЧитати матеріал російською

Австралійського гравця в крикет Алекса Хепберна визнано винним в згвалтуванні сплячої жінки.

Алекс Хепберн

Алекс Хепберн

The Sun

Дівчина перебувала в одній квартирі з Хепберном і його партнером по команді "Вустершир" (Англія) Джо Кларком 1 квітня 2017 року. Вона зайнялася сексом з Кларком за обопільною згодою, після чого заснула. 23-річний австралієць вирішив скористатися цим, так як хотів перемогти в секс-змаганні, влаштованому його одноклубникам, повідомляє "Бі-Бі-Сі".

Алекс Хепберн зі своєю дівчиною

Алекс Хепберн зі своєю дівчиною

The Sun

Алекс Хепберн

Алекс Хепберн

The Sun

Прокинувшись, дівчина по "австралійському акценту" зрозуміла, що сексом з нею займається Хепберн. Вона викликала поліцію. Слухання, на якому буде винесено покарання, відбудеться 30 квітня в суді міста Херефорд.

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Тема
крикет
Місце
Англія
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