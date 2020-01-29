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29 січня • оновлено в 11:26
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Скандально відома модель роздяглася, вшанувавши пам'ять Браянта

2.4т
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Відома в усьому світі модель Кінсі Воланскі по-своєму вшанувала пам'ять легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта.

Агентство Eurosport опублікувало відео на якому знаменита Instagram-модель у купальнику з'явилася на фініші гірськолижної траси в австрійському Шладмінгу з плакатом "RIP Kobe".

Кінсі Воланскі

Кінсі Воланскі

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Нагадаємо, що Воланскі отримала світову популярність після того, як вибігла на футбольне поле в купальнику в фінальному матчі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" 1 червня 2019 року.

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Особи
Кінсі Воланскі Кобі Браянт
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тема сисек не раскрыта. Незачет.
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