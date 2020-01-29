Скандально відома модель роздяглася, вшанувавши пам'ять Браянта

Відома в усьому світі модель Кінсі Воланскі по-своєму вшанувала пам'ять легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта.
Агентство Eurosport опублікувало відео на якому знаменита Instagram-модель у купальнику з'явилася на фініші гірськолижної траси в австрійському Шладмінгу з плакатом "RIP Kobe".
Кінсі Воланскі
Особисте життя, сім'ї і біографія зірок
Дуже неоднозначна акція скорботи по Кобі Брайанта 🤨- Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020
Кінсі Тадеуш Воланський, відома тим, що вибігала на поле в купальнику в фіналі ЛЧ, під час змагань в австрійському Шладмінге розмахувала плакатом "RIP Kobe" прямо на фініші гірськолижної траси. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi
Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmr pic.twitter.com/utRMuF1zVe- The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020
Нагадаємо, що Воланскі отримала світову популярність після того, як вибігла на футбольне поле в купальнику в фінальному матчі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" 1 червня 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Браянт загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння апарату.
З'явилися перші відео та фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
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