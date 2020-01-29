Скандально відома модель роздяглася, вшанувавши пам'ять Браянта

Відома в усьому світі модель Кінсі Воланскі по-своєму вшанувала пам'ять легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта.

Агентство Eurosport опублікувало відео на якому знаменита Instagram-модель у купальнику з'явилася на фініші гірськолижної траси в австрійському Шладмінгу з плакатом "RIP Kobe".

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Кінсі Тадеуш Воланський, відома тим, що вибігала на поле в купальнику в фіналі ЛЧ, під час змагань в австрійському Шладмінге розмахувала плакатом "RIP Kobe" прямо на фініші гірськолижної траси. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi - Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmr pic.twitter.com/utRMuF1zVe - The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020

Нагадаємо, що Воланскі отримала світову популярність після того, як вибігла на футбольне поле в купальнику в фінальному матчі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" 1 червня 2019 року.

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