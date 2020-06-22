Скандальний легіонер "Динамо" почав зустрічатися з українською тенісисткою

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який через систематичне порушення режиму був відправлений в оренду в турецький "Анкарагюджю", почав зустрічатися з українською тенісисткою Ольгою Янчук.

"З днем народження. Дякую, що змушуєш мене посміхатися кожен день. Я тебе люблю", – привітала Янчук свого нового хлопця з 25-річчям, опублікувавши спільну фотографію з футболістом у себе в Instagram.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук Instagram Ольги Янчук

Родрігес не зміг закріпитися у складі "Динамо", взявши участь у 12 матчах команди і забивши два голи. Після переходу в "Анкарагюджю" він зіграв у дев'яти поєдинках турецької Суперліги, відзначившись чотирма голами і двома результативними передачами.

Відзначимо, що раніше чутки пов'язували Янчук з українським футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родрігес потрапив у сферу інтересів французького гранда, який вже почав попередні переговори про трансфер нападника з керівництвом "Динамо".