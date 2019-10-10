Скандал дня: фанат схопив за груди футболістку збірної США — фотофакт

Скандальний інцидент трапився у Мексиці після товариського матчу, в якому місцева команда "Тигрес" приймала команду зі США "Х'юстон Деш".

Фанат схопив футболістку збірної США за груди twitter.com

Півзахисник американського клубу, а також футболістка збірної США Софія Уерта після фінального свистка вирушила до трибун. Один із уболівальників попросив зробити фото і під час позування схопив її за груди.

Спортсменка спершу не подала виду, але в роздягальні заявила одноклубницям, що їй було вкрай неприємно. Крім того, епізод сфотографував один із працівників ЗМІ, й історія викликала великий резонанс у соцмережах.

У результаті в уболівальника виникли проблеми. Клуб "Тигрес", на стадіоні якого проходив матч, виступив із офіційною заявою, у якій закликав до боротьби з будь-якими домаганнями, а також зажадав, щоб цьому фанату заборонили прохід на стадіон пожиттєво.

Офіційний сайт "Тигрес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічниця Андрія Шевченка — італійська телеведуча Дієтта Леотта прокоментувала заклик уболівальників показати голі груди.

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