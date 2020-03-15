"Силіконові" сідниці дівчини-бійця викликали обговорення в мережі

Американськiй тхеквондистцi і бійцеві змішаних єдиноборств Валері Лоредо довелося виправдовуватися в інтернеті перед пiдписниками, які звинуватили її в ненатуральності.
Один з фоловерів Валері відповів на її пост в Twitter наступним повідомленням: "Дивно, яку увагу приковують до себе люди, які вставляють імпланти".
"Смішно! У мене саме натуральне тіло, яке тільки може бути у жінки", – відповіла Лоредо.
"Таке ж натуральне, як у Нікі Мінаж. Просто будьте чесні, і ніхто не буде бухтiти. Життя занадто коротке, щоб брехати", – написав критик.
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Валері Лоредо
@valerieloureda
Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська спортсменка Катерина Бочкарьова вразила свою численну армію шанувальників в Instagram відвертим фотосетом.
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