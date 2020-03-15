"Силіконові" сідниці дівчини-бійця викликали обговорення в мережі

Американськiй тхеквондистцi і бійцеві змішаних єдиноборств Валері Лоредо довелося виправдовуватися в інтернеті перед пiдписниками, які звинуватили її в ненатуральності.

Один з фоловерів Валері відповів на її пост в Twitter наступним повідомленням: "Дивно, яку увагу приковують до себе люди, які вставляють імпланти".

"Смішно! У мене саме натуральне тіло, яке тільки може бути у жінки", – відповіла Лоредо.

"Таке ж натуральне, як у Нікі Мінаж. Просто будьте чесні, і ніхто не буде бухтiти. Життя занадто коротке, щоб брехати", – написав критик.

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Валері Лоредо @valerieloureda

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська спортсменка Катерина Бочкарьова вразила свою численну армію шанувальників в Instagram відвертим фотосетом.

Уродженка Санкт-Петербурга, яка вигравала Гран-прі Росії серед юніорів, виклала оголені знімки, на яких вона демонструє великi силіконові груди.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!