Силіконові груди дружини екс-капітана "Динамо" випали на пляжі з купальника: фотофакт

Колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк разом з дружиною проводить відпустку в Туреччині на березі Егейського моря.

Одна з фотографій з відпочинку, які Ірина Морозюк постійно викладає у себе в Instagram, особливо зацікавила її шанувальників.

В інтернеті звернули увагу на те, що штучні груди дівчини вочевидь занадто великi для її купальника і просто випадають з нього.

Ірина Морозюк (ліворуч) Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Нагадаємо, що навесні минулого року Ірина знялася у відвертій рекламі власного бренду одягу. Еротичний кліп дівчина також опублікувала у себе в Instagram.

Раніше дружина лідера "Динамо" викликала фурор в Instagram знімком без нижньої білизни.

Крім того, відео де Ірина в сексуальному бікіні набиває м'яч, а потім ефектно зупиняє його на шиї, зачарувало шанувальників.

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