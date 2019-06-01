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Силіконові груди дружини екс-капітана "Динамо" випали на пляжі з купальника: фотофакт

3.9тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк разом з дружиною проводить відпустку в Туреччині на березі Егейського моря.

Одна з фотографій з відпочинку, які Ірина Морозюк постійно викладає у себе в Instagram, особливо зацікавила її шанувальників.

В інтернеті звернули увагу на те, що штучні груди дівчини вочевидь занадто великi для її купальника і просто випадають з нього.

Ірина Морозюк (ліворуч)

Ірина Морозюк (ліворуч)

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Новини
Екс-дружина капітана "Динамо" показала відверте фото, яке видалив навіть Instagram

Нагадаємо, що навесні минулого року Ірина знялася у відвертій рекламі власного бренду одягу. Еротичний кліп дівчина також опублікувала у себе в Instagram.

Раніше дружина лідера "Динамо" викликала фурор в Instagram знімком без нижньої білизни.

Крім того, відео де Ірина в сексуальному бікіні набиває м'яч, а потім ефектно зупиняє його на шиї, зачарувало шанувальників.

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ТуреччинаБодрум
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
На вкус и цвет, товарища нет🤮🤮🤮
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тупая Ширинка!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сколько будете пиарить эту тупую Ширинку?
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