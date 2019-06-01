Силіконові груди дружини екс-капітана "Динамо" випали на пляжі з купальника: фотофакт

Колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк разом з дружиною проводить відпустку в Туреччині на березі Егейського моря.
Одна з фотографій з відпочинку, які Ірина Морозюк постійно викладає у себе в Instagram, особливо зацікавила її шанувальників.
В інтернеті звернули увагу на те, що штучні груди дівчини вочевидь занадто великi для її купальника і просто випадають з нього.
Ірина Морозюк (ліворуч)
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Нагадаємо, що навесні минулого року Ірина знялася у відвертій рекламі власного бренду одягу. Еротичний кліп дівчина також опублікувала у себе в Instagram.
Раніше дружина лідера "Динамо" викликала фурор в Instagram знімком без нижньої білизни.
Крім того, відео де Ірина в сексуальному бікіні набиває м'яч, а потім ефектно зупиняє його на шиї, зачарувало шанувальників.
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