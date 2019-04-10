"Сідала верхом": секс з Кокоріним імітувала "чарівна лесбіянка"

Свідки бійки російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва з чиновником Мінопромторга Денисом Паком в кафе "Кавоманія" розповіли, що саме у відпочинку спортсменів не влаштувало відвідувачів закладу.

Катерина Бобкова MASH

Виявилося, що футболісти на очах гостей імітували з дівчатами інтимний зв'язок.

Одна з дівчат, яка перебувала в компанії футболістів, стала свідком конфлікту спортсменів з водієм співробітниці Першого каналу Віталієм Соловчуком, після побиття якого, за версією слідства, Кокорін і Мамаєв вирушили в "Кавоманія".

За даними "КП", свідка звуть Катерина Бобкова. Дівчина зазначила, що вона - лесбіянка, а на питання вживала вона того ранку наркотики, відповіла, що вона "і так чарівна".

Знайомий футболістів Карен Григорян підтвердив, що Бобкова з подругою в супроводі спортсменів відправилася в "Кавоманію", де незважаючи на визнання в нетрадиційній сексуальній орієнтації влаштувала з молодими людьми імітацію розпусти.

За словами чоловіка, Бобкова сідали верхи на Кокоріна-молодшого, цілувалася з ним, при цьому її подруга імітувала близькість з лежачим на спині Мамаєвим, а Кокорін-старший тримав на колінах свого друга Куропаткіна.

"Спускалася чи дівчина під стіл до Кокоріна, імітуючи ласки?" - поцікавився держобвинувач.

"Не пам'ятаю", - ухильно відповів Григорян.

Нагадаємо, що 8 жовтня минулого року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновників в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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