Шовковський висловився про Зеленського: спортивні підсумки 17 грудня

Легендарний Олександр Шовковський озвучив пропозицію Ріната Ахметова, а також оцінив президента України Володимира Зеленського.

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Крім того, Ентоні Джошуа зробив неординарне пропозицію своєму співвітчизнику Тайсону Ф'юрі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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