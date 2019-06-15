Сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні

Олімпійські чемпіонки Віта і Валентина Семеренко яскраво проводять літній відпочинок. У себе в соцмережах біатлоністки збірної України похвалилися знімками з пляжу.

У кадрах наші знамениті сестрички відображені не в звичних зимових комбінезонах, а у відкритих купальниках.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також насолодитися зовнішністю українок.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер, яку вболівальники нагородили титулом найкрасивішої біатлоністки світу, похвалилася спокусливими фото в купальнику

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