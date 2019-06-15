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Сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні

9.2тЧитати матеріал російською

Олімпійські чемпіонки Віта і Валентина Семеренко яскраво проводять літній відпочинок. У себе в соцмережах біатлоністки збірної України похвалилися знімками з пляжу.

У кадрах наші знамениті сестрички відображені не в звичних зимових комбінезонах, а у відкритих купальниках.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також насолодитися зовнішністю українок.

Сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні
Сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні
Сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні
Сестри Семеренко похвалилися фото в бікіні
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Найкраща біатлоністка планети спалила собі груди і показала фото

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер, яку вболівальники нагородили титулом найкрасивішої біатлоністки світу, похвалилася спокусливими фото в купальнику

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Особи
Валя СемеренкоВіта Семеренко
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
старушки на пенсию валите
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