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2 квітня • оновлено в 02:12
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Сестри-плавчині з Бразилії поділилися знімками в обтягуючих купальниках

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Бразильські сестри-близнючки Беатріс і Бранка Ферес з самого дитинства почали займатися спортом, але стали популярними й завдяки своїй привабливій зовнішності та струнким тілам.

У три роки батьки віддали їх на плавання і гімнастику, а у віці семи років Беатріс і Бранка поєднали цих два види спорту та подалися у синхронне плавання. У 2005 році вони посіли друге місце на юнацьких Панамериканських іграх, а ще через два роки взяли "бронзу" вже на дорослих ПІ у Ріо-де-Жанейро. Сестри хотіли виступити на пекінській Олімпіаді-2008, але не пройшли відбір і закінчили кар'єру в 2010 році, щоб повернутися у спорт у 2014-му. Їм таки вдалося взяти участь у домашніх Олімпійських іграх 2016 року, де вони посіли шосте місце.

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Під час спортивної паузи дівчата почали займатися модельною й акторською діяльністю, знявшись у фотосесії для бразильського видання Maxim і в телесеріалі "Два обличчя". Зараз вони є відомими моделями, а на їхній спільний Instagram підписалося більше 900 тисяч чоловік.

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатріс і Бранка Ферес

Беатріс і Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі бразильські фітоняшки Валерія Пачеко і Арі Кларк вийшли голими на пляж, влаштувавши "ню"-фотосессію.

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Читайте всі новини по темі "Олімпіада-2016" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Олімпіада-2016 синхронне плавання
Місце
Бразилія
Тег
модель
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