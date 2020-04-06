Сексуальний танець Аліни Шелестюк розбурхав мережу

Дружина непереможного українського боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Аліна опублікувала у себе в Instagram сексуальний танець, який викликав захоплення в коментарях.

"Приємні спогади", – підписала ролик дівчина.

Аліна Шелестюк @ alina.supernova

Підписники Аліни високо оцінили техніку її рухів і струнку фігуру.

"Не можу відвести очей", "Нічого собі! Справжня красуня", "Ох вже ця форма тіла", "Дуже добре виглядаєш, принцесо!"

@alina.supernova

@alina.supernova

@alina.supernova

@alina.supernova

@alina.supernova

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина воротаря збірної України з футболу Дениса Бойко Валерія під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, радує своїх підписників в Instagram гарячими фото з Індонезії.

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