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20 вересня • оновлено в 16:02
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Секс за $20 млн: легенда НБА розкрив подробиці роману з Мадонною

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Зірка світового баскетболу Денніс Родман розкрив сенсаційну подробицю свого роману зі співачкою Мадонною, який розвивався в 90-і роки.

Мадонна і Денніс Родман

Мадонна і Денніс Родман

Ексбаскетболіст розповів в інтерв'ю, що королева попмузики обіцяла йому $20 млн, якщо завагітніє від нього. За словами Родмана, якого цитує La Gazzetta dello Sport, Мадонна запропонувала гроші практично відразу після початку стосунків і навіть виписала чек, який пообіцяла віддати, коли народиться дитина.

За словами 5-разового чемпіона НБА, одного разу він отримав дзвінок від Мадонни, перебуваючи в Лас-Вегасі. Попзірка повідомила, що у неї почалася овуляція і вислала за Родманом літак, який доставив його в Нью-Йорк.

Денніс Родман

Денніс Родман

AP

"Я зробив те, що повинен був зробити, і повернувся в Лас-Вегас грати в казино", - згадав Родман про події більш ніж 20-річної давності.

Родман також вважає, що він був не єдиним, кому королева попмузики робила подібні пропозиції. Він припустив, що дочка Мадонни Лурдес була зачата після аналогічної угоди співачки з актором-початківцем Карлосом Леоном.

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Легендарний гравець НБА Денніс Родман і попзірка Мадонна були однією з найбільш обговорюваних пар Америки в 90-і роки. Як зазначив Родман, вони з Мадонною зустрілися в ідеальний час.

"Її кар'єра стояла на місці, а я був на підйомі. Ми мотивували один одного, зумівши якийсь час йти в одному напрямку", - сказав баскетболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 61-річна Мадонна довела фанатів до нестями шпагатом в панчохах.

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Особи
Денніс Родман Мадонна
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ох он и страшный чисто макака))))))
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Junio Van
Junio Van
Артеллерист Моня, на какла похож))
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