Секс-символ Олімпіади-2020: канадська стрибунка показала гарячі фото

Канадська легкоатлетка Аліша Ньюман є однією з надій збірної на Олімпіаді-2020 року, однак це не єдине, що привертає до неї увагу.
У 25-річної стрибунки 331 тисяча підписників в Instagram, які пильно стежать за профілем красуні, з нетерпінням очікуючи на нові фотографії.
Аліша Ньюман
Social Media Week Toronto
You know it's your birthday week when you're extra bold and beautiful 💕☺️
Back to back wins from Switzerland to Sweden☝🏼☺️ !! One happy girl over here traveling around the world doing what I love ! The heights might not seem that way but I know something big is going to come out of this trip and this is me patiently waiting 😅😁 📸 : @hanspeterroosfotografie
Варто відзначити, що Ньюман, крім зовнішньої краси, може похвалитися серйозними спортивними досягненнями. Вона є переможницею Ігор Співдружності-2018, в яких беруть участь спортсмени з країн колишньої Британської імперії. Крім того, на її рахунку чотири перемоги в чотирьох останніх національних першостях Канади з легкої атлетики.
Can not stop smiling because I'm GIVING AWAY 5 free annual memberships for my new website, ALYSHANEWMAN.COM! 🥰 TO WIN YOU MUST ⬇️ 1. Comment 1 of your New Years resolutions! 2. Tag your favorite workout buddy !! 3. Like this pic !!! 4. Follow me !!!! I will announce the winners January 6th 2020! 🥳
Як повідомляв OBOZREVATEL, шестиразову переможницю "Міс Бікіні" та фітнес-модель Джанну Бреслін вмовили зняти купальник.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Олімпіади-2020" на сайті "OBOZREVATEL".