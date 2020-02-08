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9 лютого • оновлено в 03:18
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Секс-символ Олімпіади-2020: канадська стрибунка показала гарячі фото

1.8т
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Канадська легкоатлетка Аліша Ньюман є однією з надій збірної на Олімпіаді-2020 року, однак це не єдине, що привертає до неї увагу.

У 25-річної стрибунки 331 тисяча підписників в Instagram, які пильно стежать за профілем красуні, з нетерпінням очікуючи на нові фотографії.

Аліша Ньюман

Аліша Ньюман

Social Media Week Toronto

You know it's your birthday week when you're extra bold and beautiful 💕☺️

Публікація від 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Back to back wins from Switzerland to Sweden☝🏼☺️ !! One happy girl over here traveling around the world doing what I love ! The heights might not seem that way but I know something big is going to come out of this trip and this is me patiently waiting 😅😁 📸 : @hanspeterroosfotografie

Публікація від 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Варто відзначити, що Ньюман, крім зовнішньої краси, може похвалитися серйозними спортивними досягненнями. Вона є переможницею Ігор Співдружності-2018, в яких беруть участь спортсмени з країн колишньої Британської імперії. Крім того, на її рахунку чотири перемоги в чотирьох останніх національних першостях Канади з легкої атлетики.

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Теми
Олімпіади-2020 легка атлетика
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