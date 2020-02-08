Секс-символ Олімпіади-2020: канадська стрибунка показала гарячі фото

Канадська легкоатлетка Аліша Ньюман є однією з надій збірної на Олімпіаді-2020 року, однак це не єдине, що привертає до неї увагу.

У 25-річної стрибунки 331 тисяча підписників в Instagram, які пильно стежать за профілем красуні, з нетерпінням очікуючи на нові фотографії.

Аліша Ньюман Social Media Week Toronto

Варто відзначити, що Ньюман, крім зовнішньої краси, може похвалитися серйозними спортивними досягненнями. Вона є переможницею Ігор Співдружності-2018, в яких беруть участь спортсмени з країн колишньої Британської імперії. Крім того, на її рахунку чотири перемоги в чотирьох останніх національних першостях Канади з легкої атлетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шестиразову переможницю "Міс Бікіні" та фітнес-модель Джанну Бреслін вмовили зняти купальник.

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