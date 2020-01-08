"Що за порнуха?" Тренування спортсменки iз "пенісом" спантеличило мережу

В інтернеті набирає популярність незвичайне тренування з одного iз тренажерних залів Америки.

На відео спортсменка робить вправу "сідничний місток", яке представляє собою підняття сідниць над підлогою iз положення лежачи.

В якостi обтяжувача тренерка використовує млинці, однак надягає їх на фалоімітатор, пристебнутий до промежини підопічної.

Користувачі в коментарів не змогли стримати емоцій, називаючи це "порнухою".

Новини Домашнє порно популярної американської спортсменки злили в мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцечемпіонка Москви по фітнес-бікіні потрапила в гучний скандал. В інтернеті спливло жорстке порновідео спортсменки.

Користувачі всесвітньої павутини з'ясували, що 24-річна фітоняшка давно знімається у фільмах для дорослих Legal Porno під ніком Hana Montana.

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