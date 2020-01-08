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8 січня • оновлено в 21:43
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"Що за порнуха?" Тренування спортсменки iз "пенісом" спантеличило мережу

2.9т
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В інтернеті набирає популярність незвичайне тренування з одного iз тренажерних залів Америки.

На відео спортсменка робить вправу "сідничний місток", яке представляє собою підняття сідниць над підлогою iз положення лежачи.

В якостi обтяжувача тренерка використовує млинці, однак надягає їх на фалоімітатор, пристебнутий до промежини підопічної.

Користувачі в коментарів не змогли стримати емоцій, називаючи це "порнухою".

"Що за порнуха?" Тренування спортсменки iз "пенісом" спантеличило мережу
"Що за порнуха?" Тренування спортсменки iз "пенісом" спантеличило мережу
"Що за порнуха?" Тренування спортсменки iз "пенісом" спантеличило мережу
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Автор
Максим Богданов
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